Venezuela se queda sin diésel

“Mira la hora que es y todavía no hemos echado, no se sabe a qué hora iremos a echar”, dice rápidamente Alexis. No quiere que se den cuenta de que conversa con un medio de comunicación. “Ahí viene el guardia nacional que controla la fila, esconde la cámara”, alerta. “Si saben que están aquí capaz que no me dejen echar”.