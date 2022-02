¿La solidaridad se extingue en Venezuela? Efectos de una crisis generalizada

“Yo creo que en este sufrimiento que tú tratas de ayudar a los otros, pero llega un momento que no puedes ayudar a los otros (…) tu alcance es menor, eso te produce como ciudadano, tal vez, hasta culpa. Oye si yo antes podía a ayudar a veinte, ahora no puedo o llegamos al momento donde no puedes ayudar a nadie”, dice Acosta. La raíz de esta masiva problemática, es la acentuación de una crisis arrastrada por malas políticas aplicadas por el Ejecutivo nacional que han acarreado la mayor hiperinflación en la historia del país, por ende, una destrucción del aparato productivo. La psicóloga hace énfasis en que la falta de educación y valores se suman a esa descomposición social.