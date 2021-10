Un youtuber mexicano transforma una favela en Venezuela

Alex Tienda es un joven youtuber mexicano que visitó Venezuela el pasado mes de abril. Recorrió distintos estados del país documentando y narrando sus vivencias dentro del país caribeño. Logró conocer la caída de agua más alta del mundo, el Salto Ángel, describiéndola como uno de los paisajes más hermosos que había conocido. Sin embargo, no todo fue color de rosas. Pudo ingresar a una de las favelas más peligrosas y la más grande de Venezuela, Petare donde la situación de extrema pobreza en que viven la mayoría de las familias venezolanas es una trágica realidad.

Casas de bloques rojos, techos de zinc y pisos de tierra, fue la presentación de muchas viviendas de la favela “Las Casitas”. Tienda logró entrar en la favela gracias a la Organización No Gubernamental “Unos Venezolanos”, que se dedican a ayudar a familias y comunidades en situación de pobreza extrema.

Gianpiero Manciagli, es el director de la ONG Unos Venezolanos y mano derecha de Alex Tienda. Juntos, llevaron a cabo el primer proyecto cumpliendo así la promesa de ayudar a los niños de aquella favela de Petare. “Alex, cuando vino a Venezuela, se dio cuenta de la realidad que se vive en las favelas; en estos sectores y se conmovió. Nos planteó la posibilidad de recaudar fondos para esta comunidad de Las Casitas (…) estamos muy emocionados con todo lo que viene, porque todo eso va a agigantar por completo, no solamente el nombre de este sector, ya que van a salir piezas importantes no únicamente en los deportes, sino en áreas como también la formación que queremos brindarle a la comunidad”, resaltó Gianpiero.

Felipe también se mostró agradecido con la ONG y el youtuber, ya que con esta obra pueden alejar a los niños de la favela de los vicios y la delincuencia “yo me imagino que para los niños esto va a ser un plan de felicidad, ya que van a tener la mente ocupada y salir del ocio para que no lleguen a las drogas”.

Una de las cientos de familias beneficiadas es la de María Alejandra; una mujer de treinta y seis años con dos menores de edad, cuyo dolor de cabeza y constante miedo, era que uno de sus hijos cayera en la delincuencia que día a día aumenta en Venezuela “nada más con pensarlo, me da de todo que un hijo mío se me vaya a dañar (…) es más, he visto vecinos que les han matado a sus hijos y personas muy allegadas que han estado en vicios”.