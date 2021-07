Macron o Mohamed VI, entre los objetivos del programa de espionaje Pegasus

En el listado de teléfonos espiados con Pegasus presuntamente por gobiernos están, por ejemplo, la esposa y la prometida del periodista disidente saudí Yamal Khashoggi, asesinado en el Consulado saudí en Estambul. En la lista figuran también periodistas de la CNN, The Associated Press, Voice of America, The New York Times, The Wall Street Journal, Bloomberg, Le Monde, Financial Times o Al Yazira.