Marruecos legaliza el cannabis

Ley con porcentajes de producción

Aunque no hay ningún estudio de opinión sobre la cuestión que lo respalde, la norma que autoriza los “usos lícitos” del cáñamo ha sido saludada por una parte importante de la opinión pública marroquí y de la clase política, y celebrada casi sin excepción desde los medios de comunicación. “ Si el Estado fomenta el cultivo del cannabis y lucha contra el narcotráfico, verá aumentar sus ingresos y no tendrá la necesidad de recibir cada año las advertencias de la UE”, aseguraba recientemente Rachid Nini, director del diario Al Akhbar y uno de los periodistas más influyentes de Marruecos.

Uso terapeútico

Previsiblemente, la ley del cannabis contará con los votos favorables de los diputados del PJD. Contrario a la norma es el ex primer ministro y miembro de la Ejecutiva del partido Abdelilah Benkirane, quien ha amenazado con su salida de los órganos de dirección del PJD si su grupo parlamentario aprobaba la norma. Contactado por NIUS, el anterior jefe del Ejecutivo marroquí se reafirmaba en su postura. “Estoy en contra de la ley y mi partido ha actuado al margen de su normativa, lógica y procedimientos habituales. No he cambiado de opinión. Es la misma que en 2016, cuando ya me opuse”.