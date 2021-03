El "mercado gris" de las vacunas: Bélgica rechaza vacunas de AstraZeneca por fuera del mecanismo europeo

Ese intermediario, que el ministro de Sanidad belga Frank Vandenbroucke no ha identificado, habría propuesto hace “unas semanas” al Gobierno belga la compra de 1,5 millones de dosis a un precio a negociar. Bélgica lo rechazó por dos razones. La primera es legal porque el mecanismo europeo le impide negociar por su cuenta. La segunda es más problemática. Según Sanidad, Bélgica contactó con AstraZeneca. ‘Le Soir’ cuenta que la empresa le advirtió de la seguridad de las dosis producidas en India a pesar de que ‘Serum Institute of India’ es socia de AstraZeneca.

Dosis falsas y dosis verdaderas en un mercado paralelo

Comprarlas sería ilegal si lo hicieran los gobiernos europeos porque lo harían por fuera del mecanismo europeo y porque además los Estados miembros no pueden aceptar vacunas que se hayan producido en fábricas que no tengan autorización de la Agencia Europea del Medicamento. Y esa agencia no ha inspeccionado ni autorizado las plantas de ‘Serum Institute of India’.