Miles de personas se manifiestan en Kiev por la unidad de Ucrania y contra una invasión rusa

"Queremos demostrar que los ucranianos no tienen miedo de las amenazas de (el presidente ruso, Vladimir) Putin , que no aceptan sus ultimátum y que resistirán sea cual sea la situación", ha destacado el coordinador del Movimiento Resistencia, Andriy Leus.

"Es muy difícil sentarse en casa con esta ansiedad. Por eso he venido para ver a toda esta gente y saber que no estoy sola para superar los nervios y demostrar al mundo que no nos vamos a rendir", ha declarado.