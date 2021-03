Netanyahu sigue siendo favorito frente a la fragmentada oposición israelí

Keselman apunta a la polarización de la política hebrea como responsable del ¨caos actual¨ que ha conducido a Israel a las coaliciones gubernamentales más inestables de su historia. ¨Netanyahu se ha beneficiado de ese caos pactando con partidos que no tienen nada que ver con el Likud¨, continúa. ¨Es imposible gobernar así, alcanzando compromisos que luego fácilmente se rompen. Por eso estamos donde estamos¨, añade este israelo-argentino siempre dispuesto a desmenuzar los entresijos de la política de su país.

Según el acuerdo no solo habría reparto de carteras y nombramientos, sino lo más importante, la rotación del mandato de primer ministro: primero, l o ocuparía Benjamín Netanyahu; dieciocho meses después, Benny Gantz. ¨Eran como el agua y el aceite, se sabía que no podía funcionar¨, señala Keselman. ¨Dígame usted en qué país dos candidatos hablan de turnarse para ser primer ministro. Es incomprensible¨, asevera.

El antiguo mejor candidato, hoy fuera de combate

El pacto saltó por los aires meses después cuando Bibi se negó a aprobar el presupuesto para 2021, lo que automáticamente implicó la suspensión del acuerdo de rotación rubricado con Gantz. Un reemplazo que, según algunos analistas, Netanyahu nunca tuvo intención real de promover en una coalición marcada ya en su inicio por la desconfianza mutua. En consecuencia, el Parlamento fue nuevamente disuelto y el particular ¨Día de la Marmota¨ en versión hebrea se repetía. Habría cuartas elecciones en Israel.

Así las cosas el pacto Netanyahu - Gantz no solo quedaba roto, también supuso el comienzo de la agonía política del líder de Kahol Lavan, quien proclamó en tres elecciones distintas que nunca formaría gobierno con un primer ministro acusado en tres casos de corrupción (soborno, fraude y abuso de confianza) Al final, no solo pactó, sino que formó con él un Ejecutivo de ¨emergencia nacional¨ en aras de desbloquear la crisis política y sanitaria del país.

Con su decisión Gantz firmó su sentencia de muerte política el mismo día de la rúbrica. Sus votantes, que le habían aupado con su apoyo como el líder de la oposición con mejores perspectivas de desbancar a Netanyahu en más de una década, no le perdonaron que aceptase conformar un gobierno con el político israelí que más tiempo ha ostentado el cargo de primer ministro en la historia de Israel.

Hoy, la formación de Lapid podría conseguir cerca de veinte escaños y convertirse en la segunda fuerza política del país (después del Likud) liderando el bloque de centroizquierda. En él estarían integrados el Partido Laborista de la también periodista Merav Michael o la izquierda pacifista Meretz, si bien los dos últimos podrían no superar el umbral electoral fijado en Israel en el 3,25% (149,004) del total de votos. Las apuestas siguen abiertas.

La misma suerte podrían correr el agonizante Azul y Blanco de Benny Gantz, que consiguió 33 escaños en los últimos comicios, el partido islamista árabe Raam (Lista Árabe Unida), escindido de la antigua Lista Conjunta o el bloque radical del sionismo religioso. ¨ Si alguna de estas formaciones no logra cruzar el umbral tendrá un impacto en el equilibrio general entre los bloques. Si uno cae podremos anticipar cuál puede ser el resultado final¨, dice Anshel Pfeffer, columnista del diario Haaretz.

Oposición fragmentada también en la derecha

¨El hecho de que haya tres partidos a la derecha de Netanyahu que quieran desbancarle demuestra que no hay un debate real en Israel en tanto en cuanto él consume el oxígeno de la escena política¨, cuenta Anshel Pfeffer. ¨ Solo cuando ya no esté, si es que eso sucede en algún momento, los partidos israelíes volverán a la normalidad y discutirán cuestiones fundamentales para los ciudadanos como la relación entre religión y Estado, el precio de la vivienda o incluso la cuestión palestina¨ , añade el analista.

Con la negativa de Gideon Saar, de Nueva Esperanza, a unirse a un gobierno alternativo liderado por el líder de la oposición Yair Lapid, y en el que también estaría el Israel Beitenu de Avigdor Lieberman , las opciones reales del bloque de centroizquierda se reducen. La llave de un nuevo gobierno podría tenerla el diletante Naftali Bennet, quien hasta ahora ha evitado pronunciarse sobre si finalmente entraría o no en una coalición formada por Netanyahu. ¨Tiene una dependencia psicológica de Netanyahu¨, bromea Pfeffer. ¨Su antiguo jefe le ha dado la espalda varias veces, pero Bennet siempre termina volviendo¨, señala.

¨Desde luego ésa no es la fórmula preferida por Netanyahu¨, dice a NIUS Eytan Gilboa, director del Centro de Comunicación Internacional de la Universidad Bar Ilán. ¨Con 61 escaños no podrá manejar un gobierno estable, tendrían que unirse otros partidos de centro. Además, no hay que olvidar que la presencia del sionismo religioso en su gobierno le complicaría mucho las cosas con los países árabes y con la administración Biden¨, apunta el profesor.