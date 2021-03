Netanyahu: ¨mientras yo sea primer ministro, Irán no tendrá armas atómicas¨

A diez de las elecciones legislativas en Israel, las cuartas que se celebran en dos años, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha accedido a hacer algo que no le gusta: conceder entrevistas a medios de comunicación en un momento en el que las encuestas no le son favorables. La última fue esta semana para el diario hebreo The Jerusalem Post en el marco del Salón Internacional de Tel Aviv, una plataforma de eventos que acoge estos días un ciclo de conferencias relacionadas con los comicios del próximo 23 de marzo.