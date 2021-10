Nicaragua en la encrucijada, entre la llamada a la abstención y el miedo a cinco años más de Ortega

Pero no solo esto, sino que "la simple asistencia de un ciudadano incluso a ejercer su voto nulo puede ser manipulada por los operadores del régimen en las juntas receptoras de votos para consolidar y respaldar los resultados que Ortega ya tiene listos", ha alertado Zamora, algo que ha venido denunciado la oposición en los últimos meses ante lo que se considera un resultado ya predeterminado.

Si no salimos a votar, tendremos más de lo mismo

Pero esta opinión no es compartida por todos aquellos que se oponen a Ortega, como es el caso del candidato presidencial de Alianza por la República, Gerson Gutiérrez, que afea que esta campaña en favor de la abstención "al único al que favorece es al candidato del oficialismo".

"Si no salimos a votar, tendremos más de lo mismo", ha alertado, quién ha desconocido a la oposición que ha impulsado la iniciativa, a la que ha acusado de "gastar cualquier recurso con tal de desprestigiar estas elecciones". "La solución es el voto. El voto masivo es decisivo ", ha insistido al respecto.

De hecho, Gutiérrez ha criticado que "esos partidos iban en las mismas condiciones que nosotros", pero como "finalmente no han concurrido, defienden que si no es por ellos, no hay que votar". "Muchas veces la comunidad internacional tiene una visión sesgada sobre la realidad de Nicaragua", ha reprochado.