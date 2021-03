Noruega prepara la despenalización generalizada del consumo y posesión de drogas

Noruega calcula que en los últimos años han muerto 267 personas (de media anual) por sobredosis de drogas cuando el país tiene 5,4 millones de habitantes. Es una de las tasas de muerte por sobredosis más altas de Europa. Y según el Gobierno, “es la prueba de que todo lo que hemos hecho no funciona”.

La reforma impone límites a la posesión de drogas para evitar que se fomente el tráfico. Así, una persona no podrá tener más de 2 gramos de heroína, cocaína o anfetaminas, más de una dosis de LSD ni más de 0,5 gramos de MDMA (el principio activo del éxtasis) ni más de 20 gramos de cannabis. Se puede tener hasta tres de esas sustancias a la vez.

Guri Melby, ministra de Conocimiento e Integración, jefa del partido liberal Venstre y responsable de la reforma aseguró en sede parlamentaria que “ser detenido y condenado (por posesión o consumo de drogas) normalmente empeora el problema y no ofrece ninguna solución”.

Veldig stolt over å legge fram rusreformen i dag! Endelig får vi en ruspolitikk basert på kunnskap, der vi møter folk med verdighet, og der vi bruker behandling framfor straff. Takk til alle som har gått foran og banet vei for denne reformen, både i @Venstre og andre! pic.twitter.com/4wNA2gP2rK

Melby estima que las sanciones no son eficaces: “en los países que tienen las penas más duras el consumo de drogas de los jóvenes no es más bajo. Además, sabemos que esas legislaciones son injustas socialmente porque los jóvenes de ambientes desfavorecidos corren más riesgo de ser detenidos por la Policía que los demás jóvenes”.

No se trata de legalizar la posesión de drogas sino de despenalizarla. Por lo tanto, la Policía puede seguir buscando droga y puede decomisarla, lo que no puede es detener y enviar ante un juez a quien tenga una cantidad que no supere lo permitido. En caso de tratarse de menores de edad, los policías deberán ponerse en contacto con sus padres sea cual sea la cantidad que llevaran.