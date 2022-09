Uigures en Australia sobre el informe de la ONU: “Es inútil, hiriente y perjudicial”

La filtración de fotos de los detenidos por parte de unos hackers en mayo de este año pone rostros a la barbarie que está sucediendo en Xinjiang, negada hasta la saciedad por el Gobierno chino. Por fortuna, para algunos miembros de la comunidad uigur residente en Australia, no todas las historias tienen un mal final. Sadam Abdusalam estuvo separado de su mujer y de su hijo durante tres años y medio después de que el Gobierno chino no la dejara salir del país. Nadila Wumaier estaba embazada en aquel entonces del primero de sus dos hijos y cuando se disponía a salir rumbo a Australia para reunirse con su marido en 2017, las autoridades chinas le confiscaron el pasaporte y no la dejaron salir. La reunión no se produjo hasta 2020, cuando el hijo de Sadam tenía dos años de edad. Era la primera vez que lo veía. Su historia ha sido inmortalizada en un libro escrito por él y por su abogado, Michael Bradley, titulado ‘Liberar a mi Familia’. En él describe las trabas de la Administración de china y su trato discriminatorio a los uigures tanto dentro como fuera de las fronteras del gigante asiático. Incluso en Australia, donde vive desde 2009 y desde donde viajó a Xinjiang para contraer matrimonio con Nadila en 2015, estudiantes chinos de la etnia ‘han’ le llamaban “extremista” y repetían el discurso oficial del Gobierno.