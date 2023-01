Australia y su fiesta nacional de la discordia

Para retratar a estas dos Australias nos hemos desplazado a una hora al sur de Sídney, a la región de Wollongong. En esta sucesión de pueblos costeros se topan aquellos que ondean banderas australianas en sus sombrillas, cerveza en una mano y perrito caliente en la otra, y los que no están para bromas. Las espectaculares vistas, la playa y las enormes explanadas de césped invitan a reuniones familiares y de amigos en torno a decenas de barbacoas. Es el ambiente festivo con el que se ha criado la gran mayoría de los australianos .

Se trata quizás de la cara más exportada de los australianos: la simpatía. Mientras haya una buena barbacoa, mesa, sillas y una nevera de playa repleta de refrigerios, el guateque está montado. Se suceden las conversaciones sobre el tema estrella, el mercado inmobiliario , las bromas sobre asuntos triviales y los lamentos por la falta de tiempo para hacer arreglos en casa. Todo en orden hasta que se saca el tema de lo que opinan sobre la gente que no está de acuerdo con celebrar el Día de Australia el 26 de enero.

Justo en ese instante, miles de personas están marchando en diferentes puntos del país en las concentraciones del Día de la Invasión o del Día de la Supervivencia . En Sídney, los manifestantes han vitoreado que “el Día de Australia ha muerto”. Esos son los activistas, pero volvamos a los ignorantes (por ignorar o desconocer algo, no peyorativamente).

Cuando se les plantean algunos porqués, se muestran incómodos. Es una mezcla de vergüenza y de confrontación para la que en muchísimas ocasiones no tienen palabras . Ya sea porque no saben cómo expresar que su Día de Australia es intocable, o porque dentro, muy dentro de ellos ven injustificable el estar celebrando con una cerveza el día en que comenzaron las atrocidades cometidas contra sus compatriotas. La respuesta a la pregunta es muchas veces defensiva.

“Estamos celebrando el Día de Australia porque es el día que todos vinimos a Australia a emborracharnos”, explica un joven que se tuerce cuando se le aborda con la cuestión del millón. “Esa es buena”, contesta nervioso mientras mira a sus amigos y se ríe. “Es una pregunta trampa”. Intenta huir del asunto con un sorbo de cerveza pero le insistimos. “Entonces, ¿no tienes una opinión?”, reiteramos. “No, la verdad es que no, me has puesto en una situación comprometida”, apostilla.