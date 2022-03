Corea del Norte y China aprovechan para afianzar su relación durante la invasión de Ucrania

Por unas cosas u otras, el líder norcoreano se inclinó por el silencio a la hora de condenar o no la operación militar de su homólogo, Vladimir Putin, sin que cesara, sin embargo, el estruendo de los misiles balísticos norcoreanos que su Ejército está lanzando a modo de prueba -o de pulso- cerca de su costa. Ya van ocho en lo que va de año y el último se lanzó el domingo pasado, mientras el resto del mundo tenía la mirada fijada en Ucrania. Cinco días después, se produjo la primera reflexión pública sobre la postura de Corea del Norte ante el ataque de Rusia:

Corea del Norte entró con fuerza en el juego diplomático tras la invasión de Ucrania con una sólida defensa a las acciones de Rusia. Es, de hecho, el país que más firmemente ha tendido la mano a Moscú, más incluso que China, que juega a la confusión con un tono conciliador de cara a la galería, mientras también apunta con el dedo a la OTAN y a EE.UU., no a Moscú, por supuesto. Pekín sienta cátedra en decir una cosa y la contraria, por eso no hay distracción retórica que borre el peso de sus acciones: compartieron su oposición a cualquier expansión de la OTAN durante una reunión a comienzos de febrero entre Putin y Xi Jinpin g en la que declararon que mantienen una relación “sin límites” y se abstuvieron de condenar la invasión de Ucrania en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En esto, China y Corea del Norte van de la mano.

Además del conflicto que se está viviendo en Ucrania, China lleva más de medio año ocupando espacio aéreo de Taiwán con cazas de guerra y Corea del Norte está realizando en 2022 sus mayores prueba de misiles balísticos desde 2017. Informes de inteligencia estadounidenses han concluido que Xi Jinping pidió a Putin que no iniciara el ataque a Ucrania hasta después de los Juegos Olímpicos de Invierno por lo que las reacciones contradictorias que China, conocedores de las intenciones de Moscú, está mostrando al respecto de la invasión no son improvisadas y están medidas al milímetro. Dentro de esta estrategia histórica de decir una cosa y la contraria sin pestañear, Jinping ha agarrado de la mano a Kim Jong-un, y el líder norcoreano la ha apretado con fuerza: “trabajaremos juntos para frustrar amenazas y políticas hostiles de EE.UU. y sus aliados”, contestó al mensaje de su homólogo chino.

Sin embargo, con el paso del tiempo, China ha puesto límites a esta relación. En octubre de 2006, Corea del Norte probó un arma nuclear y China se unió al clamor internacional: apoyó la Resolución 1718 del Consejo de Seguridad de la ONU que imponía sanciones contra ellos. Se confirmó así un cambio de tono que tuvo otro capítulo durante las pruebas de misiles balísticos norcoreanos de 2017: Pekín pidió que cesaran las acciones, ya que no hacían más que aumentar las tensiones en la península norcoreana.

Corea del Sur siempre ha percibido las últimas pruebas militares norcoreanas como una amenaza directa. Aunque no se trata de misiles balísticos intercontinentales o de ensayos nucleares similares a los de 2017, el temor de Seúl es que Pyongyang acabe experimentando, como ya ha avisado, con todo su arsenal en un futuro no muy lejano y rompa así la moratoria que ellos mismos se impusieron de no ensayar con ese tipo de armamento. “Eso devolvería instantáneamente a la península coreana a la situación de crisis de hace cinco años, cuando se temía una guerra”, afirmó una semana antes de la invasión de Ucrania el presidente surcoreano, Moon Jae-in. “Los líderes políticos de las naciones relacionadas deben entablar un diálogo y una diplomacia persistentes para evitar una crisis similar”, agregó a pocas semanas de que finalice su legislatura.