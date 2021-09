Así se adaptan los niños afganos en Australia

“Los valores de la comunidad afgana son muy fuertes. Son comunidades colectivas, mientras que la occidental es más individualista. Esto lo aplicamos en aspectos como la terapia. Hemos demostrado que a la hora de tratar problemas de salud mental, lo que funciona con ellos son las sesiones colectivas no las individuales. Les va mejor la fortaleza de la comunidad”, apunta. “Este tipo de niños no se concentran durante largos periodos de tiempo y no llevan bien lo de recibir instrucciones. Hay gente que cree que sos autistas pero no es así, está relacionado con un trauma. Por ejemplo, el respeto a la propiedad privada. Se meten en problemas muy fácilmente porque no la respetan, porque no les importa, no lo registran en el cerebro porque no han tenido un apego a cosas materiales”, agrega Pazos.