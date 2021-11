Australia facilitará campamentos de cuarentena para los familiares de los aborígenes contagiados

Las autoridades sanitarias del estado de Australia Meridional van a organizar campamentos de cuarentena para los contactos directos de los aborígenes que no pueden ponerse en cuarentena en su casa. Los centros se van a instalar a finales de este mes de noviembre, y hasta junio, en Port Augusta y Mount Gambier. Muchos se preguntan por qué esta medida no se ha implementado antes. Muchos no pueden aislarse por el hacinamiento en las viviendas.