Un niño australiano de tres años con autismo es encontrado vivo tras varios días desaparecido en un bosque

Han sido días angustiosos para la familia de Anthony AJ Elfalak. Pero ahora celebran un final feliz a esa agonía. El pequeño australiano de tres años con autismo desapareció de la propiedad de sus padres en Nueva Gales del Sur y durante cuatro días no tuvieron noticias de él. Sus familiares llegaron a temer un secuestro.

El niño -que no habla- había desaparecido el viernes mientras jugaba con sus hermanos en la propiedad de su familia en Putty, cerca de Singleton, justo antes de la hora del almuerzo .

Se desplegó entonces un dispositivo de búsqueda con cientos de personas que registraron una propiedad de 263 hectáreas. Se sumaron buzos, perros y helicópteros. " Pensé que nunca lo encontraríamos!, lamentaba su hermano antes de la noticia , aunque nunca perdió la esperanza. En todo este tiempo no ha podido dormir.

"Nadie puede entender lo que es pasar por lo que hemos pasado. No puedo caminar ahora, he estado durante cuatro días sin dormir buscándole. No hemos parado", contaba el padre a medios locales.