Australia se queda a medias en la lucha contra el cambio climático

“El mundo no necesita ser castigado por el cambio climático, sólo hay que arreglarlo. Y se solucionará minuciosamente, paso a paso, por los empresarios, por los científicos, por los tecnólogos, por los innovadores, por los industriales, por los financieros, por los que asumen riesgos . “Esa es la manera australiana. Ese es el camino que he defendido en la escena mundial. Y, ya saben, la economía capitalista basada en el mercado de ideas afines debería hacer lo mismo”.

Su postura es que el cambio climático se debería resolver gracias a un “capitalismo que sí puede, y no con gobiernos que no pueden y que pretenden controlar la vida de la gente y decirles lo que tienen que hacer”. Es decir, que cualquier política que sirva para regular o cualquier impuesto “intervencionista” es presentado a la sociedad australiana como amenazas que subirían el coste de la vida y obligarían a las empresas a cerrar. Varios de sus homólogos se echaron las manos a la cabeza con la postura de Morrison, defendida en la Conferencia de las Partes de Glasgow (COP26) y algunos expertos, como Lord Deben, presidente del Comité de Cambio Climático del Reino Unido, la calificó de “gran decepción”.

El fracaso australiano tiene que ver con la insuficiente “hoja de ruta de inversión tecnológica”, la cual no coloca al país en el camino adecuado para descarbonizar la economía, reducir el uso de combustibles fósiles y promover las energías renovables. Según este índice, Australia no invierte en infraestructuras y apenas se promueven las alternativas energéticas. Al mismo tiempo, se siguen subvencionando actividades de producción de combustibles fósiles y están basando su recuperación económica tras la pandemia en el gas.

“Hemos dicho muy claramente que no vamos a cerrar las minas de carbón ni las centrales eléctricas de carbón”, declaró el ministro australiano de Recursos a ABC. “Si no llenamos ese mercado, otro lo hará. Tenemos que atenernos a los hechos, Australia produce el 4 por ciento del carbón térmico del mundo. Es uno de los de mayor calidad del mundo y por eso seguiremos teniendo mercados durante décadas. Y si ellos compran... entonces nosotros vendemos”, ha afirmado categóricamente. Otro de los asuntos que más malestar está causando en la sociedad australiana que desea un cambio de estrategia para llegar a las cero emisiones es la inacción ante los vehículos eléctricos.

Según el plan, no habrá un calendario de retirada de los coches de gasolina ni objetivos para la adopción de vehículos de cero emisiones. El Gobierno afirma que no introducirá incentivos para hacer más atractiva la compra de vehículos eléctricos y ha descartado la introducción de normativas que limiten las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos. Morrison anunció recientemente que su Gobierno invertirá en infraestructuras para este tipo de transporte y que buscará actualizar la flota de automóviles oficiales para que sean eléctricos. El cómo y cuándo lo hará no ha quedado claro.