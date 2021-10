Despedido el mago oficial de una ciudad de Nueva Zelanda

El conocido como el mago de Nueva Zelanda ha explicado a Stuff que su perfil ya no encaja con la imagen moderna de la metrópoli. "Son un montón de burócratas que carecen de imaginación", ha aseverado. Durante sus 23 años en plantilla ha cobrado 368.000 dólares (226.300 euros) como "parte de promoción para la ciudad" . Diciembre será su último mes de trabajo.

Más allá de la magia, la polémica ha rodeado recientemente a Channel. El pasado abril participó en el programa New Zealand Today y aseguró que le gustaba burlarse de las mujeres llamándolas retorcidas. "Amo a las mujeres, las perdono siempre. Nunca he golpeado a una. No lo hagas porque se magullan con facilidad y se lo dirán a vecinos y a sus amigos. Después estarás en un gran problema", añadió.