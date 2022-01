Fans y antivacunas se manifiestan frente al hotel "de los gusanos" donde está aislado Djokovic

Djokovic tiene que estar aislado hasta el lunes, cuando Australia decidirá si lo deporta o le permite jugar el Open, pese a no tener las vacunas contra la Covid. El hotel de cinco estrellas es ahora un centro de cuarentena estatal para albergar a refugiados, y las imágenes de comida con moho y gusanos han generado polemica en el pasado.

Australia no demoniza al tenista pero insiste en que se deben cumplir las normas. Por su parte Serbia lo convierte casi en "héroe nacional". El padre del tenista, Srdjan Djokovic ha comparado a su hijo con Jesucristo y ha afirmado que "es el Espartaco del nuevo mundo que no tolerará la injusticia, el colonialismo y la hipocresía", y asegura que "se ha convertido en el símbolo y en el líder del mundo libre , el líder del mundo de las naciones y las personas pobres y necesitadas".

La actitud de Djokovic no cuenta con el respaldo pleno de sus compañeros. Son varios los tenistas, como Nadal, que con cautela, asegura que "Djokovic ha tomado sus decisiones y debe pagar las consecuencias"

Se da la circunstancia de que Australia es uno de los países más inflexibles con la covid. Ha llevado una estrategia de covid cero desde que empezó la pandemia. Por eso los australianos no entienden que Djokovic pueda tener un trato de favor.

Se cerraron fronteras y al menor positivo volvían a confinarse ciudades enteras. El 77% de la población está vacunado, pero nadie puede entrar en el país si no tiene la pauta completa o un motivo médico para no haber recibido la vacuna, y ese no es el caso de Djokovic