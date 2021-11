Hallan restos humanos 11 años después de la explosión de una mina en Nueva Zelanda

Las imágenes de los restos han sido captadas durante un operativo de perforación , que comenzó en junio y terminará en diciembre. Los avances tecnológicos han permitido localizarlos, pero Read ha confirmado que no se podrán recuperar ya que están en la zona más alejada del yacimiento . "Estamos trabajando con expertos forenses para ver cómo podemos hacer para identificarlos. Según nuestra investigación, creemos que había entre seis y diez hombres trabajando en esa área en la que se encontraron los restos", ha señalado Read a Reuters.

Anna Osborne, viuda de uno de los mineros, ha afirmado que la noticia ha sido impactante, según recoge The Guardian. "Mi mente estaba en realidad en el 19 de noviembre, que es el aniversario. No estaba preparada para eso", asegura. Anna reconoce que también ha sentido alivio y que por fin que recogen los primeros frutos tras lograr poner en marcha la investigación policial. "29 hombres no merecían morir y las familias definitivamente merecemos algo de justicia", añade.