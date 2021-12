El legado manchado de sangre del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte

Durante los años prepandémicos de su legislatura, las tasas de crecimiento llegaron a ser del 6 por ciento y a Duterte no le costó trabajo posicionar esta cifra como un éxito ante su electorado más fiel (“Filipinas está en auge”, declaró en alguna ocasión), sin embargo, a efectos microeconómicos, los beneficios han ido a parar al 1 por ciento más privilegiado de la sociedad. La estrategia no es nueva: Gloria Macapagal Arroyo (presidenta entre 2001 y 2010) y Joseph Estrada (1998-2001) elevaron el PIB a niveles altos a través del gasto público masivo, mientras que hicieron poco por el pueblo . Arroyo acabó detenida con cargos de saqueo de las arcas públicas, y Estrada fue destituido y procesado por corrupción. Actualmente, se han encontrado deficiencias en el reparto de fondos destinados a la sanidad pública durante la pandemia y a Duterte podrían perseguirle los fantasmas de la corrupción. A su llegada prometió que acabaría con ella en pocos meses, a pocos meses de su salida, ha afirmado que se trata de un mal endémico imposible de abordar.

“Facebook se ha convertido en el mayor distribuidor de noticias del mundo y, sin embargo, está sesgado contra los hechos, está sesgado contra el periodismo”, ha afirmado Ressa. “Si no tienes hechos, no puedes tener verdades, no puedes tener confianza. Si no tienes nada de esto, no tienes una democracia”, ha asegurado. Entre las investigaciones que han valido a Ressa el reconocimiento internacional destaca la que confirma la estrategia de Duterte en Internet, donde ha usado a personal en nómina para agitar las redes sociales y provocar la ira entre aquellos que desacreditan al presidente. Los filipinos encabezan el ranking mundial de tiempo dedicado a las redes sociales y en el campo de batalla de Facebook, los apoyos al mandatario han sido mayoría. Para Ressa, su presencia online ha sido clave para que venciera las elecciones de 2016 y los comicios de mitad de mandato en 2020.