Reconciliación a la carta con los aborígenes australianos

Para aquellos que no somos aborígenes, Daintree es el bosque pluvial más antiguo del mundo con alrededor de 180 millones de años de antigüedad, forma parte del listado de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco y está ubicado en un emplazamiento espectacular donde confluyen dos ecosistemas: la pluvisilva y la Gran Barrera de Coral bajo las aguas que bañan su costa. Lo que Daintree significa para los aborígenes va más allá de los datos.

El júbilo del pueblo Kuku Yalanji tras la firma del acuerdo es mayúsculo y compartido con otras comunidades que también han recuperado sus tierras , de manera simbólica, como los Butchulla, residentes en la antes llamada Isla Fraser que desde el mes pasado pasó a llamarse, K’Gari, que significa ‘paraíso’ en su lengua; o formal, como la devolución a los Aṉangu de los parques nacionales, Uluru and Kakadu, ubicados en el Territorio del Norte.

La complejidad de esta relación hace que cualquier decisión sea mirada con lupa. Complacencia y criticismo van de la mano, y contentar a todos se ha convertido en una misión imposible. El primer y quizás el mayor gesto de acercamiento de Australia con los indígenas llegó el 13 de febrero de 2008, cuando el primer ministro, Kevin Rudd, pidió perdón de manera formal a las comunidades aborígenes, en particular a las Generaciones Robadas, cuyas vidas se vieron arruinadas por el traslado forzoso de niños indígenas. Se trata de uno de los episodios más dolorosos para los pobladores originarios y más bochornosos de cualquier nación desarrollada.

La devolución del bosque pluvial, Daintree, a los aborígenes se certificó a finales de septiembre en un acto institucional y tradicional que llenó de júbilo al pueblo Kuku Yalanji, otras comunidades, en cambio, no están teniendo la misma suerte. También en Queensland, la mina de carbón Carmichael, propiedad del grupo indio, Adani, comenzó su explotación en julio de 2019 ante la negativa de los pueblos Wangan y Jagalingou.

“Rechazamos firmemente y no consentimos un acuerdo de uso de la tierra en nuestras tierras tradicionales. No aceptamos las ‘ofertas' de Adani para ceder nuestra tierra y nuestros derechos e intereses en ella. No aceptaremos su dinero para callar. Protegeremos y defenderemos nuestro país y nuestra conexión con él”, declararon firmemente en un comunicado cuando se formalizó esta operación que supone miles de millones de dólares australianos al Estado y al Gobierno federal. Después de tres años, el impacto de los trabajo en esta mina están siendo visibles, según las comunidades Wangan y Jagalingou.