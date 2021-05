Una refugiada camerunesa implora de rodillas ayuda al primer ministro australiano

Morrison se agachó junto a la mujer, tomándola de las manos, mientras la joven refugiada, cuyo nombre no ha trascendido, le explicaba la situación que atraviesa su país. "Hay un genocidio allí. He perdido a la mitad de toda mi familia. No me van a quedar familiares si no me ayuda. Todos morirán. Ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme", ha afirmado entre lágrimas.