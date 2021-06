La revolución silenciosa de las mujeres aborígenes en Australia

Las comunidades indígenas en Australia saben muy bien que el poder es como las serpientes, ataca con más crueldad a aquellos que van descalzos. Los estratos sociales de la gran isla de Oceanía no difieren de los de cualquier otro país del primer mundo, aunque comparten una cualidad muy propia de las tierras colonizadas: en el último eslabón de la cadena se encuentran los pobladores originales, los aborígenes. Y ahí, dentro de ese submundo dividido en numerosas comunidades repartidas por el vasto territorio australiano, donde sus integrantes apenas tienen voz ni voto fuera de sus silos, ser mujer supone una dificultad añadida. Sobre sus venas corre una ponzoña que no entiende de géneros, la del racismo sistémico, y un veneno que sí los diferencia, el insuflado por muchos hombres aborígenes.