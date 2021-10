Taiwán, el limbo que explica la tensión entre China y EE.UU.

En esta ocasión, las fuerzas aéreas de Pekín han sobrevolado durante las últimas semanas el espacio aéreo de Taiwán. A lrededor de 150 cazas J-16 y bombarderos H-6 han hecho saltar las alarmas de la isla ubicada a 161 kilómetros de la costa del gigante asiático ; todo ello ante la atenta mirada de EE.UU. Se trata de la enésima muestra de fuerza en este histórico conflicto que, s egún los analistas y el propio Gobierno taiwanés, no está cerca de estallar, al menos por ahora.

“China no tiene en la actualidad la capacidad (de invadir Taiwán), pero debemos considerar las potenciales consecuencias. Creemos que en 2025, ellos tendrán una capacidad mayor”, ha declarado el ministro de Defensa taiwanés, Chiu Kuo Cheng.

Desde la perspectiva estadounidense, sin embargo, la invasión “está más cerca de lo que muchos piensan”, o así lo determinó el almirante, John Aquilino, antes incluso de la reciente incursión de aviones chinos en Taiwán . Esta idea se intuye también después de que The Wall Street Journal haya publicado que las fuerzas de operaciones especiales y los marines estadounidenses han estado entrenando en secreto a las tropas taiwanesas desde 2020 . Según varios funcionarios de EE.UU., alrededor de 24 militares han instruido a las fuerzas terrestres y marítimas de Taiwán “durante al menos un año”. Precisamente éste ha sido el periodo en el que China ha intensificado las amenazas militares y la intimidación política contra la isla. Otro de los detonantes de la última oleada de coerción por parte de Pekín es la reunión que un alto funcionario del Departamento de Estado estadounidense ha mantenido en Taiwán durante septiembre, episodio que ha provocado el enfado de China.

Tras perder éstos la primera guerra sino-japonesa, la isla fue cedida a Japón, que dejó de tener soberanía sobre ella tras ser derrotada en la Segunda Guerra Mundial. Es en este punto donde ambas argumentaciones chocan. Tras la firma del Tratado de San Francisco de 1952 en el que los nipones pierden varios territorios, no se determinó a quien correspondería la soberanía de Taiwán. Los independentistas taiwaneses se agarran a este argumento, mientras que en China basan sus reclamaciones legales en el Acta de Rendición de Japón, donde se les dio permiso a permanecer temporalmente en Taiwán como “ocupación militar a la espera de nuevos acuerdos”.

A pesar de las diversas acciones militares, en 2004, Pekín aprobó la ley anti secesión, que estableció su derecho a utilizar “medios no pacíficos” contra Taiwán si intentara “separarse” de China. Ambos gobiernos nunca han podido reunirse ya que el Partido Comunista no ha dado legitimidad a ningún Ejecutivo taiwanés, por lo tanto, desde el prisma chino, no ha habido lugar para las conversaciones bilaterales.