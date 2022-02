Crece el vínculo que más une a EEUU y Taiwán: la venta de armamento

El tablero geopolítico que representa el pulso entre la República Popular de China y Taiwán cuenta con las mismas fichas desde hace décadas. Una de las que más peso tienen es Estados Unidos, aliado histórico de Taipéi base fundamental de su crecimiento armamentístico. Sobre la mesa, la constante amenaza de una invasión por parte del gigante asiático y la necesidad de la antigua Formosa a defenderse , fundamentalmente con armas ‘Made in USA’.

La dinámica bélica se agudiza con la incursión de aviones militares chinos en espacio aéreo taiwanés, como la llevada a cabo a finales de enero, cuando el Ministerio de Defensa de Taiwán detectó 52 aeronaves de guerra chinas, algunas de ellas con tecnología punta para destruir radares y así facilitar potenciales ataques. Considerada como una amenaza más -similar a la del 4 de octubre, cuando 56 cazas chinos sobrepasaron su espacio aéreo- la última incursión coincidió con las maniobras militares que EE.UU. y Japón llevaron a cabo en el mar de en el mar de Filipinas. Las hostilidades son constantes en ambos bandos y el clima de tensión aumenta mientras los estadounidenses abogan por armar a Taiwán, una estrategia que no es nueva.

Varios analistas coinciden en que, durante la década de los setenta y tras 20 años de buenas relaciones con Taiwán, a la isla autogobernada le salvó el escándalo Watergate. Durante la presidencia de Richard Nixon (1969-1974), y a pesar de la amistad del líder estadounidense con Kai-shek, el presidente trabajó para acercar posturas con la China comunista de Mao Zedong. La contradicción parecía evidente -no en vano, los esfuerzos de Nixon fueron extremos a la hora de luchar contra el comunismo- aunque sobre sus espaldas pesó más la Guerra de Vietnam, las tensiones en Oriente Medio y la imposibilidad de sentarse a negociar con Moscú para poner freno a la escalada nuclear. Trabajar codo con codo con la ‘China roja’ parecía la única solución y eso no hubiera sucedido sin el abandono de Taiwán a su suerte. Entonces llegó Watergate y ahí finalizó la segunda legislatura de Nixon. Taipéi recuperó el oxígeno, aunque no por mucho tiempo.