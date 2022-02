Ofensiva Demócrata contra los JJOO en la víspera de su inauguración

Pelosi ha recalcado que, pese al apoyo "pleno" a los deportistas estadounidenses, no se puede guardar silencio sobre la situación: "No se equivoquen. Nuestros atletas deben participar. Han trabajado duro. Pero este año, debemos celebrarlos desde casa, ya que compiten en China". Además les ha pedido que "no hablen mucho para evitar represalias del gobierno chino"