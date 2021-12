El papa denuncia un "retroceso de la democracia" en el mundo

El papa, en su visita a Atenas, ha constatado con "preocupación" como las "fáciles propuestas" de los populismos, la excesiva burocracia y la distancia de las instituciones están haciendo retroceder la democracia, no solo en Europa. Por esta razón, ha reivindicado un "multilateralismo" que no sea sofocado por excesivas pretensiones nacionalistas.

Además, el papa ha manifestado que existe "un escepticismo en relación a la democracia provocado por la distancia de las instituciones, por el temor a la pérdida de identidad y por la burocracia ". Además, para Francisco, el remedio a esto no pasa por "la búsqueda obsesiva de popularidad" o "la proclamación de promesas imposibles, sino por la buena política que ha definido como la "responsabilidad suprema del ciudadano" y el "arte del bien común".

"Quisiera exhortar nuevamente a una visión de conjunto, comunitaria, ante la cuestión migratoria, y animar a que se dirija la atención a los más necesitados para que, según las posibilidades de cada país, sean acogidos, protegidos, promovidos e integrados en el pleno respeto de sus derechos humanos y de su dignidad", ha manifestado el papa que ha añadido que siempre "ha de privilegiarse el derecho al cuidado y a los tratamientos para todos" y, sobre todo, "para que los más débiles, en particular los ancianos, nunca sean descartados". "La vida es un derecho; no lo es la muerte, que se acoge, no se suministra", ha dicho el Papa también en referencia a políticas como la eutanasia.