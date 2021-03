El Parlamento Europeo levanta la inmunidad a Puigdemont

El caso vuelve a la Justicia belga

Los antecedentes apuntan a que los jueces belgas, que entran a estudiar el fondo contra lo que indican las normas de las euroórdenes, rechazarán la entrega

"Los problemas de Cataluña se resuelven en España, no en Europa", así interpreta el Gobierno la decisión

El pleno del Parlamento Europeo aceptó este martes por 404 votos a favor, 247 en contra y 42 abstenciones, levantar la inmunidad a los eurodiputados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, confirmando así la decisión tomada por el Comité de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara.

El voto reactiva la euroorden emitida por el Tribunal Supremo y por la que la Justicia española pide la entrega de Puigdemont y Comín a la Justicia belga y de Ponsatí a la escocesa.

Puigdemont dio varias entrevistas en los últimos días, en una campaña intentando que cambiar el sentido del voto. El ex presidente catalán, huido de la Justicia española en Bélgica desde finales de octubre de 2017, dijo al diario online ‘Politico’ que votar a favor de levantarle la inmunidad significaba no defender la integridad de la institución (de la Eurocámara) y no proteger “a los disidentes”.

“Europa tiene un problema”

Aseguró el ex presidente de la Generalitat que él no trataba de defenderse personalmente: “No estamos protegiendo nuestros derechos particulares, sino que estamos protegiendo también a nuestros votantes. Más de un millón de europeos votaron para que los representáramos. Somos minorías, no sólo minorías nacionales, sino minorías políticas, disidentes. Si los disidentes son amenazados Europa tiene un problema”.

Puigdemont se ha mostrado en estos tres años como un ferviente europeísta y a la vez como un radical eurófobo, como cuando afirmó que la Unión Europea no era más que “un club de Estados decadentes”.

El ex presidente catalán asegura que “las fronteras existen, sí, pero las fronteras no son de Dios, no son divinas” y que uno “puede estar de acuerdo en cambiar las fronteras. Las fronteras son algo artificial. Todas las naciones son artificiales. España es una decisión de una generación de personas que decide vivir juntas de esa manera. De acuerdo, eso probablemente funciona para nuestros antecesores pero, ¿qué pasa con la siguiente generación de nuestro mundo actual?”. Preguntas que ha repetido en los últimos años.

Vuelta a la euroorden

El fin de la inmunidad devuelve el caso a los tribunales belgas –para Puigdemont y Comín- y a los escoceses –para Ponsatí-. El mecanismo de la euroorden se basa en el “reconocimiento mutua” de las decisiones judiciales de los demás Estados miembros, pero la Justicia belga ha ido en este caso siempre más allá y ha estudiado no sólo las formas sino también el fondo. También la alemana, cuando llegó a comparar el intento de secesión independentista con una protesta medioambiental para no admitir que el cargo de rebelión era equivalente al de ‘alta traición’ existente en el Código Penal alemán.

Los antecedentes, como la decisión de enero de rechazar la entrega del ex conceller Lluis Puig, muestran que la Justicia belga está muy lejos de aceptar las entregas. A Puig no se le entregó porque los jueces belgas rechazaron también el cargo de malversación alegando que el Supremo no es el órgano competente para emitir esa euroorden ni para juzgar a Puig –que no tenía inmunidad porque no era eurodiputado-.

La normativa europea que rige el funcionamiento de las euroórdenes asegura que cada Estado miembro es competente para decidir qué tribunal emite la euroorden.

El caso de Ponsatí es diferente desde el ‘Brexit’ porque en lugar de gestionarse como una euroorden se hace como una extradición tradicional. A la decisión judicial debe seguir en su caso una decisión política del Gobierno británico.

El caso de la “cupera” Anna Gabriel

En Suiza sigue Anna Gabriel. La dirigente de la CUP, que cerró la lista de su formación política en las últimas autonómicas, es tal vez la fugada de la Justica con menos atención mediática. El 23 de febrero de 2018 no asistió a declarar. El juez Llarena emitió una orden de detención nacional. Gabriel se fugó a Suiza pero la Justicia española nunca pidió oficialmente su extradición.