Parwin, estudiante afgana recién llegada a España: "No reconozcan a los talibanes, no son humanos"

Mujer, de la minoría hazara y estudiante de Periodismo, entonces escondía su rostro. Hoy, mes y medio después, ha logrado quitarse el miedo. Aprende español en una pequeña localidad de Guadalajara.



Era la única de su familia que logró ser evacuada. Por fin, el pasado lunes su madre y dos de sus hermanos llegaron a Torrejón. De momento, solo puede hablar con ellos por teléfono, en breve estarán juntos. "No sé dónde están, aun no me han dado permiso para verles", confiesa.