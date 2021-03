Europa en pleno debate: Pasaporte covid, ¿sí o no?

Sostiene la ministra de Exteriores belga, Sophie Wilmès, que llegó a estar en la UCI con el covid, que vivimos en países donde la vacunación no es obligatoria y que la idea de crear un certificado que funcione como un salvoconducto no le hace ninguna gracia: “Bélgica rechaza que la vacunación se convierta en un objetivo para viajar”.

La idea de ese salvoconducto dejaría en tierra a los que no lo tuvieran porque todavía no pudieron ser vacunados. Eso puede generar incentivos perversos, como que personas que no son de grupos de riesgo intenten ser vacunados antes de lo que les toque. O contagiarse si haber pasado el covid permite acceder al certificado, como adelantaba Schinas. Castiga a quienes no quieran vacunarse cuando las vacunas no son obligatorias y a quienes dudan les puede hacer pensar que es una forma de forzarles a vacunarse.