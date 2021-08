Periodistas deportados a la fuerza de Kabul: "Fuimos empujados por militares estadounidenses al avión"

"En el avión que se dirige desde Kabul para Doha -capital de Catar- más de una docena de periodistas fueron obligados a abordar un avión, incluso empujados físicamente por marines estadounidenses para hacerlo . Nos negamos, organizamos una escolta para que nos recogiera en el aeropuerto de Kabul, pero no", ha escrito en un hilo de Twitter, en el que explica la situación.

La periodista relata el mal trato por parte de los militares estadounidenses hacia los periodistas, junto a una fotografía de uno de ellos en Instagram: "Este marine me empujó hacia el avión y me caí. Me hizo daño en mi hombro y mi mano".