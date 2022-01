La política energética alemana: el gas también es "política"

La canciller dijo a Obama que ella “no estaba segura de que Putin siguiera en contacto con la realidad” porque el presidente ruso se comportaba como si estuviera “en otro mundo”, según revelaría el diario estadounidense The New York Times. Casi ocho años después de aquella conversación, cabe preguntarse si no son los líderes de Alemania los que han hecho por vivir mentalmente en otro planeta, en vista de su política frente a la amenazante Rusia de Putin.