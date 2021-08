El presidente de Afganistán abandona el país tras la entrada de los talibanes en Kabul

El ministro ha confirmado igualmente que, de momento, se ha alcanzado un acuerdo preliminar para evitar una ofensiva armada de los insurgentes contra la capital. "La seguridad de la ciudad está garantizada. No habrá ningún ataque a la ciudad. La gran ciudad y el poder serán entregados a un tercero temporal y es nuestro deber asegurar la ciudad. No sea víctima de su propaganda (talibán). Kabul estará a salvo. No se preocupe, no habrá ningún problema", ha asegurado Mirzakwal, según recoge Reuters.