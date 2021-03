Paschal Donohoe: “Retirar las ayudas actuales sería perjudicial a medio plazo para la sostenibilidad de la deuda”

Ahora mismo las negociaciones sobre ese programa están en marcha entre la ministra Calviño y la Comisión Europea. Yo no tengo un papel en esas negociaciones.

No sé cómo me sentiría si Nadia comentara el plan irlandés. Pero me voy a concentrar en su presentación, que fue excelente. El comisario Paolo Gentiloni (el responsable de Asuntos Económicos) dijo en el Eurogrupo del lunes que el plan español es uno de los más desarrollados y que está negociándolo con los españoles. Calviño ha estado desde el principio en la vanguardia para que se crearan estos fondos. El trabajo que ha hecho y sus aportaciones en nuestras negociaciones, su compromiso y sus logros por ejemplo en nuestro comunicado del lunes (sobre que se mantendrá la política económica expansiva también en 2022) han sido realmente significativos y han tenido un gran efecto en estas iniciativas.