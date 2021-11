La prisión apodada “catedral del horror” comunista de Berlín quiere ser lugar de memoria

En octubre de 1969, los Rolling Stones debían estar ultimando su octavo disco, Let it Bleed. En el Berlín Oriental, sin embargo, el 7 de octubre de ese año corría como la pólvora un rumor. Se decía que Mick Jagger y compañía iban a actuar en el Berlín Occidental subidos a la azotea de la sede berlinesa del gran grupo mediático Alex Springer.

La cárcel de la Keibelstrasße, según Evelyn Zupke , representante del Estado alemán para las víctimas de la dictadura comunista, “muestra claramente cómo eran instrumentos del Partido Socialista Unificado de Alemania (PSUA), no sólo la STASI, sino también la policía y le sistema judicial” de la RDA.

Para Kowalzuk, la cárcel de Alexanderplatz tiene “un significado especial porque sirve para mostrar que la represión en la RDA no sólo era algo de lo que se ocupara el Ministerio para la Seguridad del Estado (STASI)” . “La RDA era un régimen bien conocido por su aparato represivo, pero en esa represión había, además de la STASI, otras instituciones implicadas, como la policía”, abunda este historiador.

“El concepto de 'asocial' en la RDA era, en sí, extremadamente amplio. Por ejemplo, incluía gente que iba poco a trabajar”, explica Kowalzuk. “En la RDA no había prácticamente despidos, quien tenía un trabajo normal prácticamente podía contar con que no le iban a despedir hiciera lo que hiciera, y por eso había gente que no iba a trabajar. Pero cuando uno dejaba de ir al trabajo, la fiscalía podía intervenir basándose en el artículo 249 para buscarte problemas por asocial”, abunda.