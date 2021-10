La bebé afgana que los marines ayudaron a huir de Kabul se llama Liya y vive en EE.UU.

El hombre, cuyo nombre completo no ha trascendido para no poner su seguridad en peligro, no conocía a su hija: se había perdido su nacimiento porque estuvo todo el mes de agosto sin salir del aeropuerto de Kabul, ayudando a los marines en las evacuaciones como lingüista y asesor cultural. El día 20, vio por primera vez a Liya; su madre la sujetaba tras una valla y temía que pudieran morir aplastadas por la multitud y el caos en que la capital afgana estaba sumida.