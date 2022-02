¿Qué ha pasado con los referéndum sobre la eutanasia y el cannabis en Italia?

¿Las preguntas estaban mal escritas? Esa era la justificación que daba de forma pública, la forma en la que las cuestiones venían redactadas podrían generar situaciones fuera de la constitución, alegaba. Sus palabras sobre el referéndum del cannabis eran las siguientes: “Hemos declarado inadmisible el referéndum sobre las sustancias estupefacientes , no sobre el cannabis. La pregunta estaba articulada en tres partes secundarias y la primera preveía que desapareciera, entre las actividades penales castigables, el cultivo de las sustancias estupefacientes del 1 al 3 en la tabla, que incluyen algunas de las drogas duras como la coca. Esta razón sería suficiente para violar ya las normativas internacionales”, decía. Añadía que, encontrándose ya el fallo en el primer supuesto, todo lo demás venía invalidado automáticamente.

Pero hay otro tema aún más sensible para la población italiana, aún más encendido entre quienes lo defienden a modo de súplica: el de la eutanasia. En los últimos años en la “lucha por una muerte digna” en el país transalpino se han dado ya algunos pasos. En 2017 se consiguió el testamento biológico y en noviembre de 2021 se aprobaba el primer caso de suicidio asistido a un hombre tetrapléjico gracias a la apelación de la famosa sentencia de Dj Fabo, abriendo una nueva puerta judicial . Pero eso no frenó a la Corte Constitucional, a dar también carpetazo a esta propuesta de referéndum. Las palabras de Giuliano Amato apuntaban a que el error era que la pregunta hablaba del “homicidio del consintiente” y que hubiese legitimado situaciones muy lejanas a lo que se considera “eutanasia”. De nuevo, no era válido.