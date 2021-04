Roberto Fraile, el camarógrafo al que no asustaban los conflictos

Fraile era un reportero gráfico valiente. Tras resultar herido en Alepo, La Gaceta de Salamanca le entrevistaba para conocer como lo vivió: "Cuando recobré la conciencia lo único que quería es que no se filtrara la noticia de la explosión antes de que pudiera ponerme en contacto con mi mujer, la periodista salmantina de La 8 de Castilla y León Televisión Lidia Marcos y pudiera decirla que me encontraba bien. Pero allí no había teléfono", reconoce Roberto al rotativo.