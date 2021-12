Olaf Scholz se estrena como canciller con un nuevo comité de expertos en pandemias

El flamante canciller alemán Olaf Scholz ha tenido que hacer un gran hueco en su agenda para la COVID-19. No era la lucha contra la pandemia uno de los temas con los que él y su partido, el Partido Socialdemócrata e Alemania (SPD), se hicieron con la victoria en las elecciones generales del pasado mes de septiembre.

La evolución de la enfermedad sigue causando oficialmente preocupación a las autoridades, sobre todo, cuando también planea una cierta sensación de amenaza por culpa de la variante Ómicron del coronavirus. No obstante, este jueves Scholz y los presidentes regionales evitaban tomar medidas adicionales.

“Estamos mirando los datos, estamos recabando opiniones de expertos para ver si hay cambios, por ejemplo, a través de las mutaciones y sus consecuencias para nosotros; miramos si las medidas que hemos tomado tienen un efecto y, si son suficientes o no, y si no, habrá nuevas discusiones y decisiones sobre la mesa” , decía este jueves Scholz tras su primera reunión virtual con los presidentes de los Länder.

En las últimas dos semanas, en las que tuvo que salir a lidiar con la pandemia como canciller en funciones la ya predecesora de Scholz, Angela Merkel, las autoridades alemanas han tratado de imponer restricciones, fundamentalmente a los no vacunados, con la idea de frenar así la propagación del virus.

De este forma, la semana pasada, una Merkel acompañada por Scholz acordaba como jefa de Gobierno en funciones con los presidentes de los Länder el cierre de todos comercios salvo los de primera necesidad a los no vacunados. Sólo vacunados y curados de COVID-19 pueden acceder sin restricciones a dichos establecimientos , a los que hay que sumar los de ocio, hostelería, cines, teatros, etcétera.

“Lo que hemos tenido en Alemania es un vacío de poder desde la campaña electoral, entonces el foco no estaba puesto en la pandemia. Desde entonces, tuvo lugar la negociación para formar el Gobierno, los partidos de esas negociaciones no podían hacer mucho para lidiar con la pandemia y el gobierno en funciones tampoco quería tomar medidas de largo alcance porque estaban en funciones y no tenían legitimidad política”, señala Dirsus.