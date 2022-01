Estados Unidos y Rusia inician sus conversaciones sobre Ucrania en una semana clave para Europa

Los aliados son los Europeos que, sorprendentemente no están invitados a las reuniones entre Estados Unidos y Rusia , en las que se debate la situación de las antiguas ex-repúblicas comunistas como Ucrania, Bielorrusia y, últimamente Kajazistán, pero no solo. La defensa de las fronteras de Polonia y los países nórdicos están encima de la mesa.

Este domingo dan comienzo las negociaciones con un encuentro presencial entre los viceministros de R elaciones Exteriores de las dos potencias rivales, la estadounidense Wendy Sherman y el ruso Sergei Riabkov. El miércoles en Bruselas se llevará acabo la reunión OTAN-Rusia para terminar con una reunión el jueves en Viena de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), en donde se incluyen los europeos que temen ser marginados al no formar parte de la OTAN.

De momento "Occidente" ha amenazado al presidente ruso Vladimir Putin con sanciones "masivas" y sin precedentes si ataca de nuevo a Ucrania. Medidas que podrían ir tan lejos como aislar a Rusia de los engranajes de las finanzas globales o impedir la entrada en servicio del gasoducto Nord Stream 2 . Lo primero es difícil de evaluar en estos momentos, lo segundo ya se ha demostrado que es Europa quien depende del gaseoducto y no al revés, al menos de momento.

Sin embargo, los estadounidenses no solo aseguran que no están preparados para reducir sus tropas en Polonia o en los países bálticos, sino que, por el contrario, amenazan con reforzarlos si los rusos pasan a la ofensiva. "El riesgo de un nuevo conflicto es real", advirtió el viernes el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg , y señaló que Moscú estaba presentando demandas "inaceptables" al tiempo que aumenta las amenazas si "no son aceptadas".