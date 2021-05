Silenciar la verdad matando al mensajero, Al Yazira y AP desmienten a Israel

Mientras en la Franja de Gaza los servicios de emergencia continúan sacando cuerpos de los escombros tras la peor noche de bombardeos israelíes, los reporteros de Al Yazira y Associated Press, que ayer vieron en directo cómo se desmoronaban sus oficinas, han reanudado su actividad.

Su homólogo estadounidense, el director de la agencia norteamericana Associated Press, Gary Pruitt, declaró el sábado sentirse "conmocionado y horrorizado " por el ataque israelí que destruyó la torre Al Yalá, el edificio donde se encontraban sus oficinas y las de la cadena panárabe Al Yazira. Es "un acontecimiento increíblemente inquietante. Hemos evitado por poco una terrible pérdida de vidas. Fuimos avisados antes del ataque. Una decena de periodistas y colaboradores de AP estaban en el edificio y, afortunadamente, pudimos evacuarlos a tiempo", añadió.

Una hora antes del bombardeo de la torre, que en sus últimas plantas no solo albergaba a medios internacionales sino también apartamentos residenciales , su propietario, Jawad Mehdi, recibió una llamada de un oficial del ejército israelí alertándole del inminente bombardeo del bloque, instándole a su evacuación.

Mientras tanto, en el interior, los reporteros se apresuraban a recoger todo el material que podían, si bien no dispusieron de tiempo suficiente para hacer acopio de los valiosos equipos de edición y comunicaciones que había en las instalaciones, que poco después quedarían reducidas a un amasijo de hierros y escombros.

Israel señala ¨actividad de Hamás en el edificio¨

Por su parte, funcionarios de defensa israelíes aseguraron que en el edificio Al Yalá no solo había oficinas y viviendas, sino también tecnología de inteligencia de Hamás , el grupo islamista que gobierna Gaza desde 2007 y que Israel y Estados Unidos consideran como organización terrorista.

El portavoz del ejército para la prensa extranjera, el teniente coronel Jonathan Conricus, alegó que "una herramienta tecnológica muy avanzada " utilizada por la milicia gazatí estaba "dentro o sobre el edificio”, pero que no podía proporcionar evidencia para respaldar las afirmaciones sin "comprometer los esfuerzos de inteligencia¨. T ampoco aportaron pruebas otros oficiales del gobierno hebreo como Mark Reguev , antiguo asesor del primer ministro Benjamín Netanyahu, entrevistados en medios internacionales como la estadounidense Radio Pública Nacional (NPR).

¨¿Por qué Israel nunca le dijo a AP ni a ningún medio de comunicación allí que supuestamente Hamás estaba en el edificio?¨, preguntó Daniel Estrin, corresponsal de le emisora en Jerusalén durante una entrevista con el vocero israelí. ¨Nos aseguramos de que no hubiera personas inocentes atrapadas en el fuego cruzado, dando la advertencia adecuada¨, respondió Reguev, eludiendo la pregunta lanzada por el periodista.

Associated Press lo desmiente y Al Yazira denunciará a Israel

Walid al Omari, jefe de la oficina de Al Yazira en Jerusalén, fue más lejos y prometió que la red no será silenciada. "Claramente hay una decisión no solo de sembrar destrucción y matanza, sino también de silenciar a quienes lo transmiten", dijo a France Press poco después del ataque. ¨El asalto al edificio que alberga a las instituciones de medios internacionales tiene como objetivo silenciar la verdad matando al mensajero. El periodismo no es un crimen¨, remarcaron los responsables de la cadena qataría a través de un comunicado publicado en su página web, donde también anunciaron iniciar ¨todos los procedimientos disponibles para responsabilizar al gobierno israelí de sus acciones¨.