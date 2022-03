Sobrevivir en Jersón, la primera ciudad ucraniana tomada por los rusos: "Apenas queda comida ni medicamentos"

Dentro, los estantes se han quedado arrasados. No queda prácticamente nada. Conseguir cualquier producto es cada vez más complicado. "Las tiendas se quedaron ayer vacías por completo. Cada día queda menos comida y medicamentos. Las carreteras están bloqueadas y en los almacenes se está también acabando. Hay camiones a unos 20-30 kilómetros con comida y medicamentos, pero los rusos no les dejan entrar", cuenta Igor Vitaly, un ucraniano de padre español y madre ucraniana que lleva, prácticamente, desde que comenzó esta guerra, narrando el día a día en su ciudad .

En su camino a otra localidad cercana para llevar comida a una familia que se ha quedado sin nada, Vitaly enseña cómo ha quedado todo destrozado: tanques de guerra, la gasolinera, múltiples edificios. "Los soldados del Ejército ruso se han ido y ha entrado una policía especial para controlar las calles. Me han registrado el coche 12 veces, me han mirado la documentación y me han preguntado dónde iba".