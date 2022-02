El ‘todo va a salir bien’ de Sonia con sus pinturas, escondida en un búnker de Kiev

Sonia pasa las horas pintando, escondida de un sótano con su familia mientras arriba, el sonido de la guerra asola las calles donde antes jugaba. Ya no hay colegios ni amigos. Pocas noticias de sus compañeros de segundo de infantil. Desde hace 48 horas, vive entre las paredes de su casa y las de su refugio, y trata de pasar el trago pintando en un cuaderno junto a sus padres. Duermen entre cajas, en un punto indeterminado de Kiev que NIUS no revelará por la seguridad de su familia. Sus padres, Bogdana y Petro, le han escrito su nombre, dirección y un número de contacto en el abrigo por si los militares rusos deciden separarla de ellos. Sonia intenta estar tranquila. Dibuja nubes en papel, aunque fuera no haya lluvia. Incluso un torbellino que se lleva las casas. Al borde de la hoja, marca la fecha, 24 de febrero. El día de la invasión rusa de Ucrania.