Erdogan ordena expulsar de Turquía a diez embajadores por apoyar al opositor Osman Kavala

"He hablado con el ministro de Asuntos Exteriores (Mevlut Cavusoglu) y le he dicho: 'Trate de inmediato la declaración de estos diez embajadores como (propia) de personas no gratas', ha manifestado el presidente turco. "El día que no conozcan ni entiendan a Turquía, se marcharán de aquí", ha añadido.