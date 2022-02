Los ucranianos en España se vuelcan para mandar ayuda: "Los que se han quedado a luchar lo necesitan"

Recogen alimentos no perecederos y material sanitario para atender a esta situación límite de emergencia por el conflicto en Ucrania . La prioridad es material sanitario para los primeros auxilios que enviarán a los hospitales ucranianos. "Todo lo que sea para la sangre es especialmete necesario", cuenta un voluntario ucraniano.

Ahora también piden botas, guantes y gafas de visión nocturna para los soldados, más bien para los civiles que se están incorporando a esta lucha. "Muchos no tienen ni que ponerse, no tienen enseres, ni ropa". Girona se está volcando. "Café soluble, fruta deshidratada o frutos secos, algo que puedan llevarse a la boca sin muchas complicaciones", asegura otra de las voluntarias. "Ayudar con lo que se pueda ya que allí no pueden abastecerse de nada". Les sirve todo, pero les sirve que sea rápido.