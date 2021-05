La UE cerrará su espacio aéreo a Bielorrusia y prepara sanciones para mermar la financiación del régimen

Sin dispositivos electrónicos en la sala “para asegurar la confidencialidad de la discusión”, que Putin no escuchara y que no se filtrara nada a la prensa hasta el final de la reunión. Así se reunieron este lunes en Bruselas los 27 dirigentes nacionales de la Unión Europea para lanzar una andanada de sanciones contra el régimen bielorruso del dictador Alexander Lukashenko.

La cumbre no fue todo lo rodada que podía preverse. Fuentes diplomáticas explicaron que no todos los jefes de gobierno defendieron la misma línea y que algunos, como el luxemburgués Xavier Bettel, pidió no escalar la tensión con Rusia, padrino político de Bielorrusia y sin cuyo visto bueno, argumentan muchos analistas, hubiera sido imposible que Minsk forzara el descenso del avión de Ryanair.