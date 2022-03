Última hora de la guerra Rusia - Ucrania | Tropas rusas rodean Jersón, al sur de Ucrania

07:13 H Turquía cierra el Bósforo a buques de guerra en virtud de la Convención de Montreaux

El ministro de Asuntos Exteriores turco, Mevlut Çavusoglu, ha confirmado que los buques de guerra no podrán cruzar a partir de ahora el estrecho del Bósforo en virtud de la Convención de Montreaux de 1936, salvo aquellos que tengan bases en el Mar Negro.

"Advertimos a los países ribereños y no ribereños que no pasarán buques de guerra por el estrecho. Aplicamos las disposiciones de Montreux", ha avisado este lunes Çavusoglu, quien ha confirmado también que el paso a estas embarcaciones no estará bloqueado para aquellos que regresen a su bases en el Mar Negro.