Última hora de la guerra Rusia-Ucrania | Noche de bombardeos en Kiev

07:32 H El alcalde de Jersón habla con tropas rusas pero niega que sean negociaciones

El alcalde de la ciudad de Jersón, Ihor Kolijaiev, ha confirmado que ha mantenido conversaciones con las tropas rusas en el Ayuntamiento, aunque ha negado que sean negociaciones y no ha reconocido que la ciudad esté bajo control ruso.

"No les hice promesas. No puedo prometer que solo estoy interesado en la viabilidad normal de nuestra ciudad. Simplemente pedí no disparar a la gente. No tenemos fuerzas armadas ucranianas en la ciudad, solo civiles y personas que quieren vivir aquí", ha dicho en su perfil oficial de Facebook.